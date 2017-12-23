Без зайвої скромності: стало відомо, який номер у Динамо взяв собі Вербич

Фото: ФК Динамо

Новачок Динамо словенський вінгер Беньямін Вербич визначився із ігровим номером.

Словенець буде виступати під номером, який колись належав Андрієві Шевченку.

"Знаю, що кращий футболіст в історії України - Андрій Шевченко грав під №7. Буду робити все можливе, щоб не осоромити цю цифру", - прокоментував вибір номера Вербич.

Цікаво, що у Копенгагені, звідки він перейшов до Динамо, Вербич теж грав під 7-м номером.

Як відомо, заради Динамо, Вербич відмовив клубам АПЛ і Серії А.