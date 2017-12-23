479 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 20:25
Без зайвої скромності: стало відомо, який номер у Динамо взяв собі Вербич
|Фото: ФК Динамо
Новачок Динамо словенський вінгер Беньямін Вербич визначився із ігровим номером.
Словенець буде виступати під номером, який колись належав Андрієві Шевченку.
"Знаю, що кращий футболіст в історії України - Андрій Шевченко грав під №7. Буду робити все можливе, щоб не осоромити цю цифру", - прокоментував вибір номера Вербич.
Цікаво, що у Копенгагені, звідки він перейшов до Динамо, Вербич теж грав під 7-м номером.
Як відомо, заради Динамо, Вербич відмовив клубам АПЛ і Серії А.
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