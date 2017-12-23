181 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 20:46
Ман Сіті завершує рік із безпрецедентним досягненням
|Фото: ФКМС
Обігравши у рамках 19-го туру першості АПЛ Борнмут 4:0, Манчестер Сіті спромігся не програти жодного домашнього поєдинку у 2017 році.
У грудні підопічним Хосепа Гвардіоли залишилося зіграти ще два матчі - проти Ньюкасла та Крістал Пелес, але обидва відбудуться на виїзді.
Додамо, що у 2017-му Ман Сіті провів 26 матчів на домашньому стадіоні.
Також перемога над Борнмутом стала для Сіті 17-ю поспіль у першості Прем'єр-ліги.
Цікаво, що єдиної поразки у сезоні-2017/18 Манчестер Сіті зазнав у рамках Ліги чемпіонів, програвши Шахтарю 1:2.
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