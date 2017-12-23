Вербич про перехід у Динамо: Я прийшов у велику команду
|Беньямін Вербич. Фото: ФК Динамо
Київське Динамо можна вважати грандом футболу у східній Європі.
Про це заявив новачок киян, словенський атакувальний гравець Беньямін Вербич.
"Звичайно, емоції лише найкращі. Я прийшов до великої команди, одного з грандів Східної Європи. Із нетерпінням чекаю, коли почнуться збори, а за ними й офіційні ігри", - зізнався словенський вінгер.
"Головна мета (у Динамо - ред.) – це допомогти команді стати чемпіоном України, щоб наступного сезону відразу розпочати виступи на європейській арені з групового турніру Ліги чемпіонів. А в нинішньому сезоні хотілося би пройти якомога далі в Лізі Європи", - цитує Вербича прес-служба киян.
Нагадаємо, Вербич перейшов до Динамо із данського Копенгагена, де він був одним із провідних гравців атаки. Контракт словенця із Динамо чинний з 1 січня 2018-го строком у 5 років.
Як відомо, заради Динамо, Вербич відмовив клубам АПЛ і Серії А.
Раніше повідомлялося, що у Динамо Вербич гратиме під номером Ярмоленка.
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