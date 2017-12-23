267 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 21:54
Новачок Динамо висловився про Ярмоленка
|Беньямін Вербич під час підписання контракту із Динамо. Фото: ФК Динамо
Андрій Ярмоленко - сильний футболіст і у нього є чому повчитися.
Таку думку висловив новачок Динамо Беньямін Вербич, який 23 грудня підписав 5-річний контракт із киянами.
"Ярмоленко – дуже сильний гравець, я, як футболіст атакуючого плану, можу багато чого навчитися у нього", - вважає Вербич.
"Буду віддавати на полі максимум, щоб спробувати замінити його", - цитує словенця прес-служба киян.
Нагадаємо, що Вербич, як і Ярмоленко гратиме на фланзі атаки Динамо.
Також стало відомо, що Вербич взяв собі 7-й ігровий номер, який раніше використовував Андрій Шевченко.
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