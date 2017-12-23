Новачок Динамо висловився про Ярмоленка

Беньямін Вербич під час підписання контракту із Динамо. Фото: ФК Динамо

Андрій Ярмоленко - сильний футболіст і у нього є чому повчитися.

Таку думку висловив новачок Динамо Беньямін Вербич, який 23 грудня підписав 5-річний контракт із киянами.

"Ярмоленко – дуже сильний гравець, я, як футболіст атакуючого плану, можу багато чого навчитися у нього", - вважає Вербич.

"Буду віддавати на полі максимум, щоб спробувати замінити його", - цитує словенця прес-служба киян.

Нагадаємо, що Вербич, як і Ярмоленко гратиме на фланзі атаки Динамо.

Також стало відомо, що Вербич взяв собі 7-й ігровий номер, який раніше використовував Андрій Шевченко.

Раніше Вербич заявив, що вважає Динамо великим клубом.