У Мессі з'явився серйозний конкурент у бомбардирській гонці

Завдяки трьом голам у ворота Бернлі в рамках 19-го туру першості АПЛ, нападник Тоттенгема Гаррі Кейн може вийти на новий рівень у своїй кар'єрі.

Так, Кейн повторив бомбардирський рекорд форварда Ньюкасла Алана Ширера за кількістю м'ячів, забитих за один рік.

Зараз на рахунку лідера шпор 53 голи, із них 37 він забив у матчах Прем'єр-ліги. Також Кейн відзначився п'ятьма хет-триками.

Цікаво і те, що Кейн має шанс стати найбільш результативним гравцем у європейських чемпіонатах: до лідера неофіційного заліку Ліонеля Мессі з Барселони Кейну залишилося забити один гол.

26 грудня Тоттенгем вдома прийматиму аутсайдера першості Свонсі.

Як відомо, Кейн у 2017 році став справжньою трансферною ціллю для Реала. Так, у Мадриді готові заплатити за нього до 200 мільйонів євро, що може зробити англійця одним із найдорожчих гравців у світі.