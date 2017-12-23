У мережі показали, чому Вербич може замінити Ярмоленка у Динамо. ВІДЕО

Беньямін Вербич. Фото: Alamy

У мережі з'явився відеоролик із найкращими голами новачка Динамо Беньяміна Вербича під час виступу за данський Копенгаген.

Як видно, вінгер із Словенії володіє непоганою технікою та потужним дальнім ударом, а деякі із його голів нагадують епізоду за участю колишнього гравця біло-синіх Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, що Вербич покликаний замінити у Динамо саме Ярмоленка.

Також стало відомо, що Вербич взяв собі 7-й ігровий номер, який раніше використовував Андрій Шевченко.

Раніше Вербич заявив, що вважає Динамо великим клубом.

Як відомо, словенець підписав із Динамо 5-річний контракт, який набуває чинності з 1 січня 2018 року.