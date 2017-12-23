212 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]23.12.2017 23:19
У мережі показали, чому Вербич може замінити Ярмоленка у Динамо. ВІДЕО
|Беньямін Вербич. Фото: Alamy
У мережі з'явився відеоролик із найкращими голами новачка Динамо Беньяміна Вербича під час виступу за данський Копенгаген.
Як видно, вінгер із Словенії володіє непоганою технікою та потужним дальнім ударом, а деякі із його голів нагадують епізоду за участю колишнього гравця біло-синіх Андрія Ярмоленка.
Нагадаємо, що Вербич покликаний замінити у Динамо саме Ярмоленка.
Також стало відомо, що Вербич взяв собі 7-й ігровий номер, який раніше використовував Андрій Шевченко.
Раніше Вербич заявив, що вважає Динамо великим клубом.
Як відомо, словенець підписав із Динамо 5-річний контракт, який набуває чинності з 1 січня 2018 року.
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