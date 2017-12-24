Зінченко привітав російський клуб з днем народження

Олександр Зінченко

Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко привітав російську Уфу з днем народження.

Відеозвернення український футболіст розмістив у своєму Інстаграмі.

"Хочу привітати футбольний клуб Уфа з днем народження і побажати великих перемог в досягненні своїх цілей! Вперед, Уфа!", – заявив Зінченко.

Як відомо, Зінченко грав за Уфу в 2015-2016 роках.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком у складі виграв у Лестера в Кубку футбольної ліги, Вест Гем програв Арсеналу.