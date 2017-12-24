210 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 13:17
Зінченко привітав російський клуб з днем народження
|Олександр Зінченко
Півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко привітав російську Уфу з днем народження.
Відеозвернення український футболіст розмістив у своєму Інстаграмі.
"Хочу привітати футбольний клуб Уфа з днем народження і побажати великих перемог в досягненні своїх цілей! Вперед, Уфа!", – заявив Зінченко.
Як відомо, Зінченко грав за Уфу в 2015-2016 роках.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті із Зінченком у складі виграв у Лестера в Кубку футбольної ліги, Вест Гем програв Арсеналу.
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