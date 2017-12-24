Захисник Шахтаря зустрівся з тренером Атлетико

Іван Ордець

Захисник Шахтаря Іван Ордець зустрівся з головним тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне.

Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.

Гравець відпочиває в ОАЕ, де, швидше за все, в одному з ресторанів і зустрів аргентинського фахівця.

🔝☺️ Допис, поширений Иван Ордец (@vanekordets18) 24 Гру 2017 р. о 12:40 PST

Раніше була інформація, що клуби з Англії зацікавилися Ордецем.