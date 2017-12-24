285 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 13:41
Захисник Шахтаря зустрівся з тренером Атлетико
|Іван Ордець
Захисник Шахтаря Іван Ордець зустрівся з головним тренер мадридського Атлетико Дієго Сімеоне.
Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.
Гравець відпочиває в ОАЕ, де, швидше за все, в одному з ресторанів і зустрів аргентинського фахівця.
Раніше була інформація, що клуби з Англії зацікавилися Ордецем.
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