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24.12.2017  13:56

Тренер Валенсії Марселіно потрапив в ДТП, зіткнувшись з диким кабаном

Марселіно Тораль

Головний тренер Валенсії Марселіно Тораль потрапив в ДТП, вирушаючи на різдвяні вихідні.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

24-го грудня Марселіно разом з родиною їхав в Астурію і на ділянці між Логроньо і Більбао зіткнувся з диким кабаном, який вибіг на дорогу.

Після надання необхідної медичний допомоги Марселіно був виписаний з лікарні.

Як відомо, напередодні Валенсія зазнала другої поразки поспіль.
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