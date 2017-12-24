Тренер Валенсії Марселіно потрапив в ДТП, зіткнувшись з диким кабаном

Марселіно Тораль

Головний тренер Валенсії Марселіно Тораль потрапив в ДТП, вирушаючи на різдвяні вихідні.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

24-го грудня Марселіно разом з родиною їхав в Астурію і на ділянці між Логроньо і Більбао зіткнувся з диким кабаном, який вибіг на дорогу.

Після надання необхідної медичний допомоги Марселіно був виписаний з лікарні.

Як відомо, напередодні Валенсія зазнала другої поразки поспіль.