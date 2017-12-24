64 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 13:56
Тренер Валенсії Марселіно потрапив в ДТП, зіткнувшись з диким кабаном
|Марселіно Тораль
Головний тренер Валенсії Марселіно Тораль потрапив в ДТП, вирушаючи на різдвяні вихідні.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Comunicado oficial del @valenciacf https://t.co/q8h7tCJ2LJ pic.twitter.com/vw3RCcdda3— Valencia CF (@valenciacf) 24 грудня 2017 р.
24-го грудня Марселіно разом з родиною їхав в Астурію і на ділянці між Логроньо і Більбао зіткнувся з диким кабаном, який вибіг на дорогу.
Після надання необхідної медичний допомоги Марселіно був виписаний з лікарні.
Як відомо, напередодні Валенсія зазнала другої поразки поспіль.
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