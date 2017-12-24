Мілан може звільнити Гаттузо і повернути Монтеллу

Монтелла і Гаттузо

Дженнаро Гаттузо може втратити посаду головного тренера Мілана в разі невдачі в найближчих двох матчах.

27-го грудня Мілан грає в Кубку Італії з Інтером, а 30-го грудня - в чемпіонаті Італії з Фіорентиною. Якщо в цих поєдинках команда не покаже ні гри, ні результату - Гаттузо буде звільнений, пише Corriere dello Sport.

Як повідомляє La Stampa, замінить Гаттузо його попередник Вінченцо Монтелла, який, незважаючи на своє звільнення, залишається на контракті в Мілані, пише ua-football.com.

Відзначимо, що при Гаттузо Мілан набрав в Серії А чотири очки в чотирьох матчах.

Раніше була інформація, що Гаттузо дізнався про своє призначення головним тренером Мілана у в'язниці.