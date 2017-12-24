95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 14:27
Мілан може звільнити Гаттузо і повернути Монтеллу
|Монтелла і Гаттузо
Дженнаро Гаттузо може втратити посаду головного тренера Мілана в разі невдачі в найближчих двох матчах.
27-го грудня Мілан грає в Кубку Італії з Інтером, а 30-го грудня - в чемпіонаті Італії з Фіорентиною. Якщо в цих поєдинках команда не покаже ні гри, ні результату - Гаттузо буде звільнений, пише Corriere dello Sport.
Як повідомляє La Stampa, замінить Гаттузо його попередник Вінченцо Монтелла, який, незважаючи на своє звільнення, залишається на контракті в Мілані, пише ua-football.com.
Відзначимо, що при Гаттузо Мілан набрав в Серії А чотири очки в чотирьох матчах.
Раніше була інформація, що Гаттузо дізнався про своє призначення головним тренером Мілана у в'язниці.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua