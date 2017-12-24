146 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 15:24
Спортдиректор Копенгагена: Отримали дуже привабливу пропозицію від Динамо
Пропозиція Динамо по переходу Беньяміна Вербича була дуже привабливою.
Про це заявив спортивний директор Копенгагена
"Ми отримали дуже привабливу пропозицію від Динамо, тому для нас був сенс його відпустити. Це було частиною нашого плану і домовленості з Беньяміном, що в якийсь момент він може піти", - сказав віню
"Цей момент настав зараз і для нас, і для гравця. Нам дуже приємно, що Вербич грав за Копенгаген, і ми бажаємо йому успіхів у майбутньому", - цитує функціонера ua-football.com.
Раніше повідомлялося, що у мережі показали, чому Вербич може замінити Ярмоленка у Динамо.
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