24 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 15:32
Кайсеріспор з Кучером програв у чемпіонаті Туреччини
|Олександр Кучер
В чемпіонаті Туреччини відбулися поєдинки 17-го туру.
Кайсеріспор Олександра Кучера вдома несподівано програв Малатьяспору.
⏱Maç Sonucu#Kayserispor #YeniMalatyaspor [0-1] pic.twitter.com/afXIoRlgRc— Kayserispor (@KayserisporFK) 24 грудня 2017 р.
Відзначимо, що український захисник в цій зустрічі провів на полі 80 хвилин.
Раніше повідомлялося, що Кучер віддав гольовий пас в матчі з Бешикташем.
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