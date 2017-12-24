Кайсеріспор з Кучером програв у чемпіонаті Туреччини

Олександр Кучер

В чемпіонаті Туреччини відбулися поєдинки 17-го туру.

Кайсеріспор Олександра Кучера вдома несподівано програв Малатьяспору.

Відзначимо, що український захисник в цій зустрічі провів на полі 80 хвилин.

Раніше повідомлялося, що Кучер віддав гольовий пас в матчі з Бешикташем.