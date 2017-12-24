Коноплянка сфотографувався із тренером Реала

Євген Коноплянка

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка під час своєї відпустки зустрівся з головним тренером Реала Зінедіном Зіданом.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

"З легендою", – підписав Коноплянка фото із наставником Реала.

Як відомо, раніше Коноплянка показав, як проводить вільний час із донькою.