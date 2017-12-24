115 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 15:45
Коноплянка сфотографувався із тренером Реала
|Євген Коноплянка
Півзахисник Шальке Євген Коноплянка під час своєї відпустки зустрівся з головним тренером Реала Зінедіном Зіданом.
Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.
"З легендою", – підписав Коноплянка фото із наставником Реала.
Як відомо, раніше Коноплянка показав, як проводить вільний час із донькою.
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