Екс-гравець Зорі відсудив у російського клубу 16 тисяч євро

Яннік Болі

Колишній нападаючий луганської Зорі Яннік Болі відсудив у Анжі 16 тисяч євро.

29-річний івуарієць подав у ФІФА скаргу в зв'язку з тим, що російський клуб не виплатив йому частину зарплати.

Нагадаємо, в лютому 2017 року Болі перейшов в китайський клуб.

За Анжі форвард виступав у період з 2014 по 2016 рік. За цей час провів 67 матчів у всіх турнірах, забив 30 м'ячів і зробив чотири гольові передачі, пише footboom.com.

Раніше повідомлялося, що Болі може перейти в ЦСКА.