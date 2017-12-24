48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 16:10
Екс-гравець Зорі відсудив у російського клубу 16 тисяч євро
|Яннік Болі
Колишній нападаючий луганської Зорі Яннік Болі відсудив у Анжі 16 тисяч євро.
29-річний івуарієць подав у ФІФА скаргу в зв'язку з тим, що російський клуб не виплатив йому частину зарплати.
Нагадаємо, в лютому 2017 року Болі перейшов в китайський клуб.
За Анжі форвард виступав у період з 2014 по 2016 рік. За цей час провів 67 матчів у всіх турнірах, забив 30 м'ячів і зробив чотири гольові передачі, пише footboom.com.
Раніше повідомлялося, що Болі може перейти в ЦСКА.
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua