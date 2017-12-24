140 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 20:31
Гендиректор Боруссії Д: Повернення до нас Мхітаряна можливе лише за якоїсь божевільної уяви
|Генріх Мхітарян
Півзахисник Манчестер Юнайтед навряд повернеться в дортмундську Боруссію
Про це сказав гендиректор клубу Ханс-Йоахім Ватцке, повідомляє ESPN.
"Я знаю фінансові деталі трансферу Мхітаряна в Манчестер Юнайтед, як ніхто інший. Саме тому його повернення можливе лише за якоїсь божевільної уяви", - цитує спеціаліста Трибуна.
Раніше повідомлялося, що Мхітарян може стати одноклубником Ярмоленка.
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