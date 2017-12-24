Гендиректор Боруссії Д: Повернення до нас Мхітаряна можливе лише за якоїсь божевільної уяви

Генріх Мхітарян

Півзахисник Манчестер Юнайтед навряд повернеться в дортмундську Боруссію

Про це сказав гендиректор клубу Ханс-Йоахім Ватцке, повідомляє ESPN.

"Я знаю фінансові деталі трансферу Мхітаряна в Манчестер Юнайтед, як ніхто інший. Саме тому його повернення можливе лише за якоїсь божевільної уяви", - цитує спеціаліста Трибуна.

Раніше повідомлялося, що Мхітарян може стати одноклубником Ярмоленка.