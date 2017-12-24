413 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 20:55
Колишній тренер Динамо відпочиває на гірськолижному курорті. ФОТО
|Юрій Сьомін / інстаграм
Екс-наставник київського Динамо, а нині московського Локомотива Юрій Сьомін у 70 років став на лижі.
Відповідне фото тренер розмістив на своїй сторінці в інстаграм.
"Сім років не катався на лижах, починаю заново. Беру майстер-клас в улюбленої внучки Марії. Усіх зі святом!" - підписав світлину Сьомін.
Нагадаємо, що луганська Зоря підписала 22-річного камерунця, який грав за молодіжну команду Локомотива.
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