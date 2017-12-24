164 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 21:05
Неймар забив ефектний гол у благодійному матчі з зірками шоу-бізнесу. ВІДЕО
|Неймар
Нападник ПСЖ і збірної Бразилії Неймар елегантно перекинув голкіпера в благодійному матчі на батьківщині.
Футболіст відіграв у складах обох команд, а матч завершився з рахунком 11:7.
Olar, categoria pic.twitter.com/tcvUMlfq3v— globoesportecom (@globoesportecom) 23 декабря 2017 г.
Нагадаємо, що Неймар не цікавився матчем Реал - Барселона.
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