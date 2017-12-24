Неймар забив ефектний гол у благодійному матчі з зірками шоу-бізнесу. ВІДЕО

Неймар

Нападник ПСЖ і збірної Бразилії Неймар елегантно перекинув голкіпера в благодійному матчі на батьківщині.

Футболіст відіграв у складах обох команд, а матч завершився з рахунком 11:7.

Нагадаємо, що Неймар не цікавився матчем Реал - Барселона.