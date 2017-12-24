Віда може отримати в одноклубники хавбека Барселони

Арда Туран

Арда Туран близький до переходу з Барселони до турецького Бешикташа.

Про це повідомляє Fanatik.

30-річний турок у цьому сезоні жодного разу не вийшов на поле. Таким чином він може опинитися в Бешикташі, куди нещодавно перейшов захисник Динамо Домагой Віда, пише Футбол 24.

Нагадаємо, що Віда сфотографувався у формі Бешикташа.