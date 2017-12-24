208 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 21:25
Віда може отримати в одноклубники хавбека Барселони
|Арда Туран
Арда Туран близький до переходу з Барселони до турецького Бешикташа.
Про це повідомляє Fanatik.
30-річний турок у цьому сезоні жодного разу не вийшов на поле. Таким чином він може опинитися в Бешикташі, куди нещодавно перейшов захисник Динамо Домагой Віда, пише Футбол 24.
Нагадаємо, що Віда сфотографувався у формі Бешикташа.
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