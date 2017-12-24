116 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 21:45
Геліос покинули 8 футболістів
|ФК Геліос
Харкіський Геліос попрощався з вісьмома гравцями.
Про це повідмоляє офіційний сайт клубу.
Закінчилися контракти у Ігоря Семенини, Максима Зеленевича, Владислава Кравченка, Андрія Скарлоша і Віталія Ольховського.
Також закінчився термін оренди Ярослава Котлярова, Артема Козлова і Вадима Счастливцева.
Нагадаємо, що команду залишив і головний тренер Сергій Сізіхін.
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