62 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 22:10
Капітан СК Дніпро-1 піде на тренерські курси
|Сергій Кравченко / ФК Дніпро
Сергій Кравченко найближчим часом навчатиметься на тренерську ліцензію.
Про це повідомляє dnepr1.
Кравченко вже зараз цікавиться аспектами нової для себе професії у головного тренера Дніпра-1 Дмитра Михайленка.
Зазначимо, що в поточному сезоні Кравченко у складі СК Дніпро-1 провів 18 матчів в яких забив сім м'ячів.
Нагадаємо, що Дніпро-1 підписав двох футболістів охтирського Нафтовика.
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