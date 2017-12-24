Капітан СК Дніпро-1 піде на тренерські курси

Сергій Кравченко / ФК Дніпро

Сергій Кравченко найближчим часом навчатиметься на тренерську ліцензію.

Про це повідомляє dnepr1.

Кравченко вже зараз цікавиться аспектами нової для себе професії у головного тренера Дніпра-1 Дмитра Михайленка.

Зазначимо, що в поточному сезоні Кравченко у складі СК Дніпро-1 провів 18 матчів в яких забив сім м'ячів.

Нагадаємо, що Дніпро-1 підписав двох футболістів охтирського Нафтовика.