Металіст 1925 збирається через суд змусити свого екс-тренера відмовитися від слів про те, що він мав ставити конкретних осіб на матч
|Олександр Призетко
Харківський Металіст 1925 піде на радикальні кроки, щоб відновити свою репутацію.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Металіст 1925 провів засідання, на якому обговорювали питання вислювлювання Олександра Призетка в ЗМІ щодо тиску на нього як тренера з боку різних осіб.
"ФК Металіст 1925 змушений констатувати, що пан Призетко О.С. поширивши відомості, які не відповідають дійсності, не тільки ввів в оману футбольну громадськість, а й умисно зазіхнув на ділову репутацію клубу в цілому, з метою її зганьбити", - йдеться у повідомленні.
"Клуб не збирається вести дискусію з Призетком О.С., оскільки вважає, що плани і завдання клубу важливіші, ніж відповіді на поширені вигадки. Разом із тим, клуб не відмовляється від свого права вимагати в суді спростування у встановленому законом порядку", - написано на сайті.
Нагадаємо, що на Призетка чинився тиск із шантажем, після чого наставника звільнили, бо він не виконував вимог.
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