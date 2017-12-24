Металіст 1925 збирається через суд змусити свого екс-тренера відмовитися від слів про те, що він мав ставити конкретних осіб на матч

Олександр Призетко

Харківський Металіст 1925 піде на радикальні кроки, щоб відновити свою репутацію.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Металіст 1925 провів засідання, на якому обговорювали питання вислювлювання Олександра Призетка в ЗМІ щодо тиску на нього як тренера з боку різних осіб.

"ФК Металіст 1925 змушений констатувати, що пан Призетко О.С. поширивши відомості, які не відповідають дійсності, не тільки ввів в оману футбольну громадськість, а й умисно зазіхнув на ділову репутацію клубу в цілому, з метою її зганьбити", - йдеться у повідомленні.

"Клуб не збирається вести дискусію з Призетком О.С., оскільки вважає, що плани і завдання клубу важливіші, ніж відповіді на поширені вигадки. Разом із тим, клуб не відмовляється від свого права вимагати в суді спростування у встановленому законом порядку", - написано на сайті.

Нагадаємо, що на Призетка чинився тиск із шантажем, після чого наставника звільнили, бо він не виконував вимог.