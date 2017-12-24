95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 22:52
СК Дніпро-1 покинули 4 футболісти
|СК Дніпро-1
СК Дніпро-1 попрощався з чотирма гравцями.
Про це повідомляє fcdnipro.
Мова йде про півзахисників Миколу Ляшенка, Святослава Шаповалова, Ярослава Ткаченка та форварда Юрія Зазарківа.
Півзахисники долучились до команди протягом сезону, проте не вразили належним чином головного тренера Дмитра Михайленка.
Нагадаємо, що капітан СК Дніпро-1 піде на тренерські курси.
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