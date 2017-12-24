Хацкевич: Бущан вийшов із мого номера окриленим

Олександр Хацкевич

Воротар Динамо Георгій Бущан повірив у себе після приватної розмови з Олександром Хацкевичем.

Про це розповів головний тренер киян.

"Сказав Жорі, що розраховую на всіх футболістів, які є у нас в команді, і в оренду йому поспішати резону немає. Бущан вийшов з мого номера окриленим, з палаючими очима і став працювати на тренуваннях з подвоєнною, а то і потроєнною енергією", - сказав білорус.

"Ми мали зовсім інший матч (проти Янг Бойз в ЛЄ) – і я найменше замислювався про те, що було влітку. Крім того, збіглося кілька обставин: ми, будемо відверті, на відміну від літнього, майже нічим в осінньому матчі не ризикували", - переконаний наставник Динамо.

"Ситуація в групі була впевненою. Крім того, Михайлов, досвідчений психолог, відчував, що Бущан до дебюту готовий", - цитує Хацкевича Спорт-Експрес.

Нагадаємо, що на думку тренера воротарів Динамо, виступати в клубі після Шовковського - неймовірно складне завдання.