Хацкевич: Бущан вийшов із мого номера окриленим
|Олександр Хацкевич
Воротар Динамо Георгій Бущан повірив у себе після приватної розмови з Олександром Хацкевичем.
Про це розповів головний тренер киян.
"Сказав Жорі, що розраховую на всіх футболістів, які є у нас в команді, і в оренду йому поспішати резону немає. Бущан вийшов з мого номера окриленим, з палаючими очима і став працювати на тренуваннях з подвоєнною, а то і потроєнною енергією", - сказав білорус.
"Ми мали зовсім інший матч (проти Янг Бойз в ЛЄ) – і я найменше замислювався про те, що було влітку. Крім того, збіглося кілька обставин: ми, будемо відверті, на відміну від літнього, майже нічим в осінньому матчі не ризикували", - переконаний наставник Динамо.
"Ситуація в групі була впевненою. Крім того, Михайлов, досвідчений психолог, відчував, що Бущан до дебюту готовий", - цитує Хацкевича Спорт-Експрес.
Нагадаємо, що на думку тренера воротарів Динамо, виступати в клубі після Шовковського - неймовірно складне завдання.
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