88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]24.12.2017 23:37
Чорноморець покинув ключовий півзахисник
|Ндіайе
Півзахисник одеситів Ндіайе залишив розташування команди.
Про це повідомляє телеканал Футбол 1.
Ніяких подробиць щодо майбутнього француза немає, однак тиждень тому гендиректор Чорноморця Анатолій Місюра говорив, що Ндіайе хоче змінити команду.
Нагадаємо, що в Чорноморці призначили нового головного тренера.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua