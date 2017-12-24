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24.12.2017  23:37

Чорноморець покинув ключовий півзахисник

Ндіайе

Півзахисник одеситів Ндіайе залишив розташування команди.

Про це повідомляє телеканал Футбол 1.

Ніяких подробиць щодо майбутнього француза немає, однак тиждень тому гендиректор Чорноморця Анатолій Місюра говорив, що Ндіайе хоче змінити команду.

Нагадаємо, що в Чорноморці призначили нового головного тренера.
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