106 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 13:29
Безус: Сухий лист піддивився у батька
|Роман Безус
Півзахисник бельгійського Сент-Трюйдена Роман Безус узяв приклад зі свого батька.
Про це він сказав, коментуючи свій гол прямим ударом з кутового в матчі проти Стандарда.
"Насамперед набрав батька і сказав, що це я у нього піддивився. Пам'ятаю, був ще маленьким, тільки почав займатися футболом, і тато забив із кутового в матчі на першість району", - пригадав українець.
"Емоцій було багато, адже Сент-Трюйдену не можна було програвати цей поєдинок, інакше Стандард нас би наздогнав. Усі були приємно шоковані тим, що вдалося врятувати цей матч. Ну, а вже потім, напевно, тим, що я забив з кутового", - цитує Безуса Команда №1.
Раніше повідомлялося, що Безуса покарали за жорсткий стик в чемпіонаті Бельгії.
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