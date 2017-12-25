Безус: Сухий лист піддивився у батька

Роман Безус

Півзахисник бельгійського Сент-Трюйдена Роман Безус узяв приклад зі свого батька.

Про це він сказав, коментуючи свій гол прямим ударом з кутового в матчі проти Стандарда.

"Насамперед набрав батька і сказав, що це я у нього піддивився. Пам'ятаю, був ще маленьким, тільки почав займатися футболом, і тато забив із кутового в матчі на першість району", - пригадав українець.

"Емоцій було багато, адже Сент-Трюйдену не можна було програвати цей поєдинок, інакше Стандард нас би наздогнав. Усі були приємно шоковані тим, що вдалося врятувати цей матч. Ну, а вже потім, напевно, тим, що я забив з кутового", - цитує Безуса Команда №1.

Раніше повідомлялося, що Безуса покарали за жорсткий стик в чемпіонаті Бельгії.