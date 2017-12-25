Чорноморець призначив Фролова на посаду головного тренера без згоди власника клубу

Леонід Климов / golos.ua

Головний тренер одеського Чорноморця призначений на посаду вперше без згоди власника Леоніда Климова.

Раніше Клімов особисто спілкувався з усіма претендентами на посаду, а Фролова призначили інші керівники клубу, пише спортарена.

Також повідомляється, що власник Чорноморця втрачає інтерес до клубу і готується до розставання з ним через майбутню втрату впливу в Одесі, яка буде пов'язана з виборами до Верховної Ради в жовтні 2019 року.

Крім того, Климов готується переїхати з України до Австрії, щоб уникнути можливих проблем у веденні бізнесу після зміни влади.

В Австрії у Леоніда є інтереси в Капфенбергу, звідки раніше в Чорноморець переходили захисник Матеус, хавбек Сільвіо і форвард Жорже Еліас.

Нагадаємо, що з Чорноморця пішов ключовий півзахисник.