Чорноморець призначив Фролова на посаду головного тренера без згоди власника клубу
|Леонід Климов / golos.ua
Головний тренер одеського Чорноморця призначений на посаду вперше без згоди власника Леоніда Климова.
Раніше Клімов особисто спілкувався з усіма претендентами на посаду, а Фролова призначили інші керівники клубу, пише спортарена.
Також повідомляється, що власник Чорноморця втрачає інтерес до клубу і готується до розставання з ним через майбутню втрату впливу в Одесі, яка буде пов'язана з виборами до Верховної Ради в жовтні 2019 року.
Крім того, Климов готується переїхати з України до Австрії, щоб уникнути можливих проблем у веденні бізнесу після зміни влади.
В Австрії у Леоніда є інтереси в Капфенбергу, звідки раніше в Чорноморець переходили захисник Матеус, хавбек Сільвіо і форвард Жорже Еліас.
Нагадаємо, що з Чорноморця пішов ключовий півзахисник.
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