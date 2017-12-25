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25.12.2017  13:54

Воротар Манчестер Сіті перейде в Реал?

Кейлор Навас

Англійський Манчестер Сіті вийшов на контакт з голкіпером мадридського Реала Кейлором Навасом.

Про це інформує іспанська преса.

Повідомляється, що сторони вже почали обговорення можливого переходу 31-річного воротаря в стан "городян".

В Сіті костаріканець повинен буде стати заміною для Клаудіо Браво, який, цілком імовірно, змінить команду, пише Soccer News.

Раніше повідомлялося, що Реал проявляє інтерес до голкіпера Мілана.


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