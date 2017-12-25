150 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 13:54
Воротар Манчестер Сіті перейде в Реал?
|Кейлор Навас
Англійський Манчестер Сіті вийшов на контакт з голкіпером мадридського Реала Кейлором Навасом.
Про це інформує іспанська преса.
Повідомляється, що сторони вже почали обговорення можливого переходу 31-річного воротаря в стан "городян".
В Сіті костаріканець повинен буде стати заміною для Клаудіо Браво, який, цілком імовірно, змінить команду, пише Soccer News.
Раніше повідомлялося, що Реал проявляє інтерес до голкіпера Мілана.
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