Воротар Манчестер Сіті перейде в Реал?

Кейлор Навас

Англійський Манчестер Сіті вийшов на контакт з голкіпером мадридського Реала Кейлором Навасом.

Про це інформує іспанська преса.

Повідомляється, що сторони вже почали обговорення можливого переходу 31-річного воротаря в стан "городян".

В Сіті костаріканець повинен буде стати заміною для Клаудіо Браво, який, цілком імовірно, змінить команду, пише Soccer News.

Раніше повідомлялося, що Реал проявляє інтерес до голкіпера Мілана.