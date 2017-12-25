125 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 14:17
Піке відсвяткував перемогу над Реалом вином за 5300 євро. ФОТО
|Піке
Захисник Барселони Жерар Піке не пошкодував грошей на святкування перемоги в ель-класіко (0:3).
Іспанець придбав три пляшки вина загальною вартістю 5300 євро, повідомляє sport.ua.
"Сьогодні воно того варте", - підписав світлину Піке у своєму інстаграмі.
Нагадаємо, що Мессі обійшов Роналду у черговому суперництві.
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