Піке відсвяткував перемогу над Реалом вином за 5300 євро. ФОТО

Піке

Захисник Барселони Жерар Піке не пошкодував грошей на святкування перемоги в ель-класіко (0:3).

Іспанець придбав три пляшки вина загальною вартістю 5300 євро, повідомляє sport.ua.

"Сьогодні воно того варте", - підписав світлину Піке у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, що Мессі обійшов Роналду у черговому суперництві.