Камерунський новачок Зорі Ондуа: Це новий початок у моїй футбольній кар'єрі
|Гаель Ондуа / інстаграм футболіста
22-річний камерунець, який нещодавно перейшов до луганської Зорі сповнений оптимізму.
Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграм.
"Я підписав контракт із клубом, який пише свою історію з 1923 року. Це багато значить для мене. Це новий початок у моїй молодій кар'єрі, і я сподіваюся, що з цього моменту я відкрию кращі сторінки моєї футбольний кар'єри", - написав Ондуа.
"Хотів би подякувати моїй родині за підтримку, моєму агенту за відкриття цієї несподіваної двері, президенту Зорі за надану мені можливість бути тут зараз, і, мої дорогі шанувальники українці, я запрошую всіх на стадіон", - додав камерунець.
"Я зроблю все можливе, щоб допомогти команді і щоб Зоря сяяла все більше і більше. Я б хотів побажати всім щасливого Нового року і Різдва!" - підписав фото Ондуа.
Я был нанять клубом, который писал его историю с 19 23 года. Это много значит для меня. Это новое начало а моей молодой карьеры, и я надеюсь, что с этого момента. Я открою лучшие страницы моей футбольный карьеры. Я хотел бы поблагодарить мою семью за безусловную поддержку, моего агента за открытие этой неожиданной двери, президента Зоря и всего технического персонала @zoryaluhansk за предоставлениую мне возможность быть здесь сейчас, и мои дорогие поклонники и симпатичные Украинцы Я приглашаю всех на стадион. Я сделаю все возможное, чтобы помочь команде и поддержать моих товарищей по команде, чтобы наша команда сияла все больше и больше ⚫️⚪️. Я бы хотел тоже всех пожелать счастливый Новый год и Рождество!
Нагадаємо, що раніше Ондуа вииступав за молодіжну команду Локомотива.
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