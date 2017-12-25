Марлос - найкращий гравець УПЛ за версією капітанів усіх клубів

Марлос / getty images

Бразильський півзахисник Шахтаря отримав визнання від колег.

Про це повідомляє спортарена.

Друге місце посів Андрій Ярмоленко, який уже виступає за Боруссію Д, а на третій сходинці - гокліпер Шахтаря Андрій П'ятов.

Умовою опитування було не називати у трійці гравців зі своєї команди (для об’єктивності) та уникати голосування за себе. Вдалося отримати трійки найкращих від кожного із капітанів.

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За кого голосували капітани

Нагадаємо, що Шахтар відмовився продавати Марлоса в Бешикташ.