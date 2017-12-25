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25.12.2017  16:15

Марлос - найкращий гравець УПЛ за версією капітанів усіх клубів

Марлос / getty images

Бразильський півзахисник Шахтаря отримав визнання від колег.

Про це повідомляє спортарена.

Друге місце посів Андрій Ярмоленко, який уже виступає за Боруссію Д, а на третій сходинці - гокліпер Шахтаря Андрій П'ятов.

Умовою опитування було не називати у трійці гравців зі своєї команди (для об’єктивності) та уникати голосування за себе. Вдалося отримати трійки найкращих від кожного із капітанів.

Повний рейтинг футболістів
За кого голосували капітани

Нагадаємо, що Шахтар відмовився продавати Марлоса в Бешикташ.
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