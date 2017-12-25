24 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 16:15
Марлос - найкращий гравець УПЛ за версією капітанів усіх клубів
|Марлос / getty images
Бразильський півзахисник Шахтаря отримав визнання від колег.
Про це повідомляє спортарена.
Друге місце посів Андрій Ярмоленко, який уже виступає за Боруссію Д, а на третій сходинці - гокліпер Шахтаря Андрій П'ятов.
Умовою опитування було не називати у трійці гравців зі своєї команди (для об’єктивності) та уникати голосування за себе. Вдалося отримати трійки найкращих від кожного із капітанів.
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|За кого голосували капітани
Нагадаємо, що Шахтар відмовився продавати Марлоса в Бешикташ.
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