Форвард Валенсії найближчим часом стане гравцем Реала?

Рафаель Мір

Мадридський Реал розглядає варіант з покупкою форварда Валенсії Рафи Міри.

Про це повідомляє AS.

Вершкові готові купити гравця на перспективу, і якщо Валенсію влаштує ціна в 500 тис євро, то контракт з гравцем буде підписаний вже в зимове трансферне вікно.

Така низька ціна на 20-річного гравця обумовлена тим фактом, що Мір не хоче продовжувати контракт з кажанами, який розрахований до кінця сезона.

Очікується, що після підписання контракту з Реалом Мір буде грати деякий час в Кастільї, пише ua-football.

Нагадаємо, що в останньому турі Валенсія поступилася Вільяреалу.

Раніше повідомлялося, що тренер Валенсії потрапив в ДТП, зіткнувшись з диким кабаном.