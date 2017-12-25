155 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 21:12
Форвард Валенсії найближчим часом стане гравцем Реала?
|Рафаель Мір
Мадридський Реал розглядає варіант з покупкою форварда Валенсії Рафи Міри.
Про це повідомляє AS.
Вершкові готові купити гравця на перспективу, і якщо Валенсію влаштує ціна в 500 тис євро, то контракт з гравцем буде підписаний вже в зимове трансферне вікно.
Така низька ціна на 20-річного гравця обумовлена тим фактом, що Мір не хоче продовжувати контракт з кажанами, який розрахований до кінця сезона.
Очікується, що після підписання контракту з Реалом Мір буде грати деякий час в Кастільї, пише ua-football.
Нагадаємо, що в останньому турі Валенсія поступилася Вільяреалу.
Раніше повідомлялося, що тренер Валенсії потрапив в ДТП, зіткнувшись з диким кабаном.
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