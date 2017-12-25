Колишнього гравця Шахтаря виставлено на трансфер

Генріх Мхітарян

Колишній гравець Шахтаря, а нині хавбек Манчестер Юнайтед виставлений на трансфер.

Про це повідомляє Daily Star.

Керівництво червоних дияволів готове продати вірменського півзахисника за 46 мільйонів доларів.

Також повідомляється, що в покупці футболіста зацікавлений Арсенал, а саме Арсен Венгер.

Головний тренер гармашів розглядає в ньому заміну Алексісу Санчесу, який збирається покинути лондонський колектив, пише iSport.

Раніше повідомлялося, що в послугах вірменського хавбека зацікавлений Інтер.

Також була інформація, що Мхітарян може стати партнером Ярмоленка.