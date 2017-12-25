379 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 21:51
Колишнього гравця Шахтаря виставлено на трансфер
|Генріх Мхітарян
Колишній гравець Шахтаря, а нині хавбек Манчестер Юнайтед виставлений на трансфер.
Про це повідомляє Daily Star.
Керівництво червоних дияволів готове продати вірменського півзахисника за 46 мільйонів доларів.
Також повідомляється, що в покупці футболіста зацікавлений Арсенал, а саме Арсен Венгер.
Головний тренер гармашів розглядає в ньому заміну Алексісу Санчесу, який збирається покинути лондонський колектив, пише iSport.
Раніше повідомлялося, що в послугах вірменського хавбека зацікавлений Інтер.
Також була інформація, що Мхітарян може стати партнером Ярмоленка.
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