Нападник Ювентуса на Різдво повалявся в снігу. ВІДЕО

Пауло Дібала

Форвард Ювентуса Пауло Дібала, весело проводячи Різдво, стрибнув в сніжний замет.

Відповідне відео з'явилося в сторіс футболіста в Instagram.

Раніше була інформація, що аргентинець може продовжити кар'єру в ПСЖ.