66 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 22:07
Нападник Ювентуса на Різдво повалявся в снігу. ВІДЕО
|Пауло Дібала
Форвард Ювентуса Пауло Дібала, весело проводячи Різдво, стрибнув в сніжний замет.
Відповідне відео з'явилося в сторіс футболіста в Instagram.
Раніше була інформація, що аргентинець може продовжити кар'єру в ПСЖ.
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