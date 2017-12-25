139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 22:26
Півзахисник Манчестер Юнайтед відмовився продовжувати контракт з клубом
|Маруан Феллаїні
Бельгійський хавбек Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні вирішив залишити Олд Траффорд,
Про це повідомляє Express.
Контракт гравця з червоними дияволами закінчується наступного літа і продовжувати його він не збирається.
У сезоні 2017/2018 Маруан вийшов на поле 15 разів та забив 6 голів в усіх турнірах, пише Футбол 24.
Раніше була інформація, що Манчестер Юнайтед готовий продати Феллаїні.
Також повідомлялося, що ПСЖ запропонував чотирирічний контракт футболісту МЮ.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua