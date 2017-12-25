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25.12.2017  22:26

Півзахисник Манчестер Юнайтед відмовився продовжувати контракт з клубом

Маруан Феллаїні

Бельгійський хавбек Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні вирішив залишити Олд Траффорд,

Про це повідомляє Express.

Контракт гравця з червоними дияволами закінчується наступного літа і продовжувати його він не збирається.

У сезоні 2017/2018 Маруан вийшов на поле 15 разів та забив 6 голів в усіх турнірах, пише Футбол 24.

Раніше була інформація, що Манчестер Юнайтед готовий продати Феллаїні.

Також повідомлялося, що ПСЖ запропонував чотирирічний контракт футболісту МЮ.
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