Півзахисник Манчестер Юнайтед відмовився продовжувати контракт з клубом

Маруан Феллаїні

Бельгійський хавбек Манчестер Юнайтед Маруан Феллаїні вирішив залишити Олд Траффорд,

Про це повідомляє Express.

Контракт гравця з червоними дияволами закінчується наступного літа і продовжувати його він не збирається.

У сезоні 2017/2018 Маруан вийшов на поле 15 разів та забив 6 голів в усіх турнірах, пише Футбол 24.

Раніше була інформація, що Манчестер Юнайтед готовий продати Феллаїні.

Також повідомлялося, що ПСЖ запропонував чотирирічний контракт футболісту МЮ.