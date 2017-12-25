Кличко привітав Динамо з 90-річчям

Віталій Кличко

Екс-чемпіон світу з боксу, а нині мер Києва Віталій Кличко привітав футбольний клуб Динамо з 90-річчям клубу.

Про це повідомляє Братство Кличка.

"Вітаю Динамо з прекрасним ювілеєм", - наголосив мер Києва.

"Пам'ятаю, як чекав на матчі Динамо і які емоції відчував", - зауважив колишній боксер.

"Клуб зробив дуже багато для нашої столиці та всієї України, отримавши видатні трофеї, зокрема, в 70-х-80-х роках", - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, що Віталія Кличка нещодавно було включено до Зали слави боксу.