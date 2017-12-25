135 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 23:05
Син екс-півзахисника Динамо може продовжити кар'єру в Білорусі
|Кирило Ковалець
Півзахисник Чорноморця Кирило Ковалець хоче покинути команду в найближче трансферне вікно.
24-річний футболіст отримав пропозицію від клубу з чемпіонату Білорусі.
Назва команди не повідомляється, і офіційні переговори щодо трансферу поки ще не почалися, повідомляє Футбол 1.
У нинішньому сезоні Ковалець провів за Чорноморець 17 матчів в УПЛ, в яких забив 2 голи і зробив 3 асисти.
Нагадаємо, що Чорноморець отримав нового керманича.
Також була інформація, Чорноморець покинув ключовий півзахисник.
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