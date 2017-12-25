Син екс-півзахисника Динамо може продовжити кар'єру в Білорусі

Кирило Ковалець

Півзахисник Чорноморця Кирило Ковалець хоче покинути команду в найближче трансферне вікно.

24-річний футболіст отримав пропозицію від клубу з чемпіонату Білорусі.

Назва команди не повідомляється, і офіційні переговори щодо трансферу поки ще не почалися, повідомляє Футбол 1.

У нинішньому сезоні Ковалець провів за Чорноморець 17 матчів в УПЛ, в яких забив 2 голи і зробив 3 асисти.

Нагадаємо, що Чорноморець отримав нового керманича.

Також була інформація, Чорноморець покинув ключовий півзахисник.