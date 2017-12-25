105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 23:30
Реал готує 300 млн євро на зіркових футболістів Тоттенгема
|Флорентіно Перес
Президент вершкових Флорентіно Перес приготував 300 мільйонів євро на підписання гравців Тоттенхема Харрі Кейна та Деле Аллі.
Про це повідомляє Sport 10.
Перес залишився незадоволений політикою купівлі молодих гравців через слабкий прогрес Ернандеса та Себальйоса, а тому прагне повернутись до придбання першокласних зірок.
У сезоні 2017/2018 Реал вже відстає від Барселони в Ла Лізі на 14 очок, хоча має в запасі матч проти Леганеса.
У Лізі чемпіонів бланкос посіли друге місце в групі H, пропустивши перед собою лондонський Тоттенгем Хотспур.
Нагадаємо, що в 17 турі Барселона у Мадриді знищила Реал.
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