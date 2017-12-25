57 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 23:44
Екс-тренер Металіста-1925 готовий судитися з клубом
|Олександр Призетко
Екс-тренер Металіста-1925 Олександр Призетко готовий судитися з клубом, якщо останній звернеться до судових інстанцій.
Про це заявив сам колишній тренер харків'ян.
"Чесно кажучи, мені коментувати цю інформацію смішно. Можу сказати тільки одне - все, що я говорив, правда до останнього слова. Все, більше мені додати нічого", - зауважив спеціаліст.
"Якщо Металіст-1925 вважає за потрібне відстоювати свої права в суді - будь ласка, нехай подають до суду. Я до цього готовий", - сказав Призетко в ефірі Футбол 1.
Нагадаємо, що на Призетка чинився тиск із шантажем, після чого наставника звільнили, бо він не виконував вимог.
Потім була інформація, що Металіст-1925 збирається через суд змусити свого екс-тренера відмовитися від слів.
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