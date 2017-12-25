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25.12.2017  23:58

Румунський фанат Реала ледь не скоїв суїцид після розгрому від Барселони

Реал Мадрид

70-річний румунський уболівальник Реала, який проживає в місті Арад, мало не спалив свій будинок після розгромної поразки своєї улюбленої команди в матчі 17-го турі чемпіонату Іспанії (0:3).

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.

На емоціях чоловік пролив на плиту розчинник.

Також повідомляється, що пожежники спрацювали оперативно, прибувши на місце інциденту і ліквідувавши вогнище загоряння.

Тому ні сам винуватець інциденту, ні його будинок серйозно не постраждали.

У поліції уболівальник заявив, що підпал був навмисним - таким чином він хотів накласти на себе руки, оскільки не міг винести розгромної поразки улюбленої команди, пише ua-football.

Як повідомлялося раніше, Реал готує фантастичну суму на трансфери.
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