53 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]25.12.2017 23:58
Румунський фанат Реала ледь не скоїв суїцид після розгрому від Барселони
|Реал Мадрид
70-річний румунський уболівальник Реала, який проживає в місті Арад, мало не спалив свій будинок після розгромної поразки своєї улюбленої команди в матчі 17-го турі чемпіонату Іспанії (0:3).
Про це повідомляє Gazeta Sporturilor.
На емоціях чоловік пролив на плиту розчинник.
Також повідомляється, що пожежники спрацювали оперативно, прибувши на місце інциденту і ліквідувавши вогнище загоряння.
Тому ні сам винуватець інциденту, ні його будинок серйозно не постраждали.
У поліції уболівальник заявив, що підпал був навмисним - таким чином він хотів накласти на себе руки, оскільки не міг винести розгромної поразки улюбленої команди, пише ua-football.
Як повідомлялося раніше, Реал готує фантастичну суму на трансфери.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua