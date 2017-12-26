Максимов має вивести Кешлу у єврокубки для продовження контракту

Юрій Максимов

Новоспечений наставник азейбарджанського клубу Кешла Юрій Максимов має вивести команду в єврокубки.

Про це повідомляє Azerisport.

Діючий контракт з українським спеціалістом розрахований лише на 5 місяців. Для продовження контракту Максимов має вивести команду у єврокубки.

В чемпіонаті Азейбарджану Кешла з Баку йде на сьомій позиції з восьми. Команда програла останні 5 матчів поспіль і має в своєму активі лише 8 очок після 14 турів.

Раніше була інформація, що Максимов може очолити Десну.