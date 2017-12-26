65 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 14:14
Максимов має вивести Кешлу у єврокубки для продовження контракту
|Юрій Максимов
Новоспечений наставник азейбарджанського клубу Кешла Юрій Максимов має вивести команду в єврокубки.
Про це повідомляє Azerisport.
Діючий контракт з українським спеціалістом розрахований лише на 5 місяців. Для продовження контракту Максимов має вивести команду у єврокубки.
В чемпіонаті Азейбарджану Кешла з Баку йде на сьомій позиції з восьми. Команда програла останні 5 матчів поспіль і має в своєму активі лише 8 очок після 14 турів.
Раніше була інформація, що Максимов може очолити Десну.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua