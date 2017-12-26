Волинь підписала двох новачків

Склад Волині поповнили двоє нових гравців.

Про це пише сайт клубу.

Дмитро Скоблов у першому колі чемпіонату України виступав за харківський Геліос. Цього сезону вихованець маріупольського футболу зіграв у 20 поєдинках Першої ліги та відзначився двома голами.

Олександр Сафонов – 26-річний захисник – останній рік відіграв у білоруському Слуцку. Екс-гравець Черкаського Дніпра та Буковини протягом сезону провів 28 поєдинків та забив 3 голи.

Раніше повідомлялося, що Волинь підпише 15-16 новачків.

Також була інформація, що .