81 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 14:31
Волинь підписала двох новачків
Склад Волині поповнили двоє нових гравців.
Про це пише сайт клубу.
Дмитро Скоблов у першому колі чемпіонату України виступав за харківський Геліос. Цього сезону вихованець маріупольського футболу зіграв у 20 поєдинках Першої ліги та відзначився двома голами.
Олександр Сафонов – 26-річний захисник – останній рік відіграв у білоруському Слуцку. Екс-гравець Черкаського Дніпра та Буковини протягом сезону провів 28 поєдинків та забив 3 голи.
Раніше повідомлялося, що Волинь підпише 15-16 новачків.
Також була інформація, що Шаповал і Романюк покинули Волинь.
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