Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
408 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
26.12.2017  14:47

Нардеп: Суркіс образив весь футбольний Донбас

Дмитро Лубинець

Ігор Суркіс заявою про "собаку і будку" після перемоги над Маріуполем образив весь Донбас.

Про це Футбол 1 заявив народний депутат і віце-президент Донецької обласної федерації футболу Дмитро Лубинець.

"Динамо перемогло Маріуполь в Києві 5:1, було абсолютно спортивне змагання, і переміг найсильніший. Але заяву Ігоря Суркіса "ми загнали собаку в будку" я, наприклад, сприйняв як особисту образу", - сказав він.

"Бо кого назвав цей пан собакою? Вболівальників Маріуполя, футбольне співтовариство Донецької області, команду? Ми не зрозуміли, але точно ясно те, що він образив весь футбольний Донбас і, в першу чергу, дітей, які зараз нас захищають, які відповідають за безпеку українських міст на території Донецької області", - зазначив нардеп.

"Користуючись нагодою, хочеться почути якийсь коментар з боку пана Суркіса, чому було таке ставлення до Маріуполя, до всього українського футболу, який зараз розвивається на території Донецької області", - продовжив Лубинець.

"І хочу чітко сказати: пан Суркіс, будьте чоловіком, будьте людиною і приїжджайте, ми вас запрошуємо. Ми вам покажемо, що зараз Маріуполь нічим не відрізняється в плані безпеки від Києва, Тернополя, Львова, Івано-Франківська", - підсумував нардеп.

Як писалося раніше, Маріуполь почав тролити клуби, які підтримали Динамо.
Читай також
Суркіс назвав остаточну дату, до якої Віда має вирішити свою долю
Суркіс намагався перехитрити Бешикташ і продати Віду в АПЛ
Суркіс: У Динамо йде перебудова


Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс

Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій

 
07.12.2017
Футбол

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи

 
06.12.2017
Футбол

Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
17:00
Футбол. Суркіс пропропонував Віді найбільший контракт в історії клубу
16:50
Футбол. Блохін: Чимало футболістів УПЛ не відповідають рівню чемпіонату
16:32
Футбол. Тоттенгем обіграв Саутгемптон. Матчі 20-го туру чемпіонату Англії
16:16
Футбол. Металіст 1925 попрощався з трьома футболістами
15:59
Футбол. Англійський клуб призначив нового тренера
15:54
Футбол. ФФУ розбереться в ситуації з сином екс-гравця Динамо, якого викликали в збірну Росії
15:28
Теніс. Українська тенісистка перемогла на турнірі ITF в Туреччині
15:07
ЧС-2018. Президент ФФУ запевнив, що не поїде на ЧС-2018 в Росію
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 




Інтерв'ю
 
Публікації
07.12.2017

Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
Рафаїлов: Я не даю інтерв'ю телеканалу Футбол. І рекомендую нашим футболістам
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!