Нардеп: Суркіс образив весь футбольний Донбас

Дмитро Лубинець

Ігор Суркіс заявою про "собаку і будку" після перемоги над Маріуполем образив весь Донбас.

Про це Футбол 1 заявив народний депутат і віце-президент Донецької обласної федерації футболу Дмитро Лубинець.

"Динамо перемогло Маріуполь в Києві 5:1, було абсолютно спортивне змагання, і переміг найсильніший. Але заяву Ігоря Суркіса "ми загнали собаку в будку" я, наприклад, сприйняв як особисту образу", - сказав він.

"Бо кого назвав цей пан собакою? Вболівальників Маріуполя, футбольне співтовариство Донецької області, команду? Ми не зрозуміли, але точно ясно те, що він образив весь футбольний Донбас і, в першу чергу, дітей, які зараз нас захищають, які відповідають за безпеку українських міст на території Донецької області", - зазначив нардеп.

"Користуючись нагодою, хочеться почути якийсь коментар з боку пана Суркіса, чому було таке ставлення до Маріуполя, до всього українського футболу, який зараз розвивається на території Донецької області", - продовжив Лубинець.

"І хочу чітко сказати: пан Суркіс, будьте чоловіком, будьте людиною і приїжджайте, ми вас запрошуємо. Ми вам покажемо, що зараз Маріуполь нічим не відрізняється в плані безпеки від Києва, Тернополя, Львова, Івано-Франківська", - підсумував нардеп.

Як писалося раніше, Маріуполь почав тролити клуби, які підтримали Динамо.