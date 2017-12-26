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26.12.2017  15:54

ФФУ розбереться в ситуації з сином екс-гравця Динамо, якого викликали в збірну Росії

Максим Самойлов

ФФУ розбереться в ситуації з сином екс-гравця Динамо Віталія Самойлова, якого викликали в збірну Росії.

Про це розповів президент ФФУ Андрій Павелко в коментарі FootballHub.

"Я вже відреагував, доручив комітету національних збірних і Олегу Протасову, як технічному директору, з'ясувати це питання. Зв'язатися з батьком і дитиною, з'ясувати всю інформацію", - сказав він.

"Якщо цей хлопець хоче і може грати за Україну, то із задоволенням, - підсумував Павелко.

Як відомо, Самойлов-старший у складі збірної України серед ветеранів виграв Кубок легенд вдруге поспіль.


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