114 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 15:54
ФФУ розбереться в ситуації з сином екс-гравця Динамо, якого викликали в збірну Росії
|Максим Самойлов
ФФУ розбереться в ситуації з сином екс-гравця Динамо Віталія Самойлова, якого викликали в збірну Росії.
Про це розповів президент ФФУ Андрій Павелко в коментарі FootballHub.
"Я вже відреагував, доручив комітету національних збірних і Олегу Протасову, як технічному директору, з'ясувати це питання. Зв'язатися з батьком і дитиною, з'ясувати всю інформацію", - сказав він.
"Якщо цей хлопець хоче і може грати за Україну, то із задоволенням, - підсумував Павелко.
Як відомо, Самойлов-старший у складі збірної України серед ветеранів виграв Кубок легенд вдруге поспіль.
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