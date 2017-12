Англійський клуб призначив нового тренера

Колишній головний тренер Вест Бромвіча Тоні Пьюліс офіційно призначений головним тренером Мідлсбро.

Про це повідомляє клубний Твіттер.

Middlesbrough Football Club are delighted to confirm the appointment of Tony Pulis as manager



