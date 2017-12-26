59 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 15:59
Англійський клуб призначив нового тренера
|Тоні Пьюліс
Колишній головний тренер Вест Бромвіча Тоні Пьюліс офіційно призначений головним тренером Мідлсбро.
Про це повідомляє клубний Твіттер.
Middlesbrough Football Club are delighted to confirm the appointment of Tony Pulis as manager— Middlesbrough FC (@Boro) 26 грудня 2017 р.
➡️ https://t.co/vFepPbvrKv #UTB pic.twitter.com/ZXyIbNBWFb
Як відомо, напередодні Мідлсбро відправив у відставку Гаррі Монка, який пропрацював з командою півроку.
Раніше була інформація, що Вальдес вирішив розірвати контракт з Мідлсбро.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua