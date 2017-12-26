Англійський клуб призначив нового тренера

Тоні Пьюліс

Колишній головний тренер Вест Бромвіча Тоні Пьюліс офіційно призначений головним тренером Мідлсбро.

Про це повідомляє клубний Твіттер.

Middlesbrough Football Club are delighted to confirm the appointment of Tony Pulis as manager



➡️ https://t.co/vFepPbvrKv #UTB pic.twitter.com/ZXyIbNBWFb — Middlesbrough FC (@Boro) 26 грудня 2017 р.

Як відомо, напередодні Мідлсбро відправив у відставку Гаррі Монка, який пропрацював з командою півроку.

Раніше була інформація, що Вальдес вирішив розірвати контракт з Мідлсбро.