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26.12.2017  16:16

Металіст 1925 попрощався з трьома футболістами

 

Металіст-1925 розірвав контракти з трьома гравцями.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Йдеться про захисників Андрія Маслова і Олександра Процевського, а також хавбека Дмитра Нерубенка.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Металіста-1925 готовий судитися з клубом.

Також була інформація, що колишній хавбек Металіста розчарований в своєму переході до харківського клубу.
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