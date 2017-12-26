35 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 16:16
Металіст 1925 попрощався з трьома футболістами
Металіст-1925 розірвав контракти з трьома гравцями.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
Йдеться про захисників Андрія Маслова і Олександра Процевського, а також хавбека Дмитра Нерубенка.
Раніше повідомлялося, що колишній тренер Металіста-1925 готовий судитися з клубом.
Також була інформація, що колишній хавбек Металіста розчарований в своєму переході до харківського клубу.
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