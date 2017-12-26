Металіст 1925 попрощався з трьома футболістами

Металіст-1925 розірвав контракти з трьома гравцями.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Йдеться про захисників Андрія Маслова і Олександра Процевського, а також хавбека Дмитра Нерубенка.

Раніше повідомлялося, що колишній тренер Металіста-1925 готовий судитися з клубом.

Також була інформація, що колишній хавбек Металіста розчарований в своєму переході до харківського клубу.