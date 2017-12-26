48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 16:32
Тоттенгем обіграв Саутгемптон. Матчі 20-го туру чемпіонату Англії
В стартовому матчі 20-го туру АПЛ лондонський Тоттенгем на своєму полі виграв у Саутгемптона.
Чемпіонат Англії
20 тур
26 грудня
Тоттенгем – Саутгемптон 5:2 (2:0, 3:2)
Голи: 1:0 – 22 Кейн, 2:0 – 39 Кейн, 3:0 – 49 Аллі, 4:0 – 51 Сон Хин Мін, 4:1 – 64 Буфаль, 5:1 – 67 Кейн, 5:2 – 82 Тадич.
FULL-TIME: A hat-trick for record breaker @HKane and strikes apiece from @dele_official and Sonny seal a fine win @wembleystadium. #COYS pic.twitter.com/sIHioSXKsI— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 26 грудня 2017 р.
Челсі - Брайтон 17:00
Гаддерсфілд - Сток Сіті 17:00
Вотфорд - Лестер 17:00
Манчестер Юнайтед - Бернлі 17:00
Вест Бромвіч - Евертон 17:00
Борнмут - Вест Гем 17:00
Ліверпуль - Свонсі 19:30
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