Тоттенгем обіграв Саутгемптон. Матчі 20-го туру чемпіонату Англії

В стартовому матчі 20-го туру АПЛ лондонський Тоттенгем на своєму полі виграв у Саутгемптона.

Чемпіонат Англії

20 тур

26 грудня

Тоттенгем – Саутгемптон 5:2 (2:0, 3:2)

Голи: 1:0 – 22 Кейн, 2:0 – 39 Кейн, 3:0 – 49 Аллі, 4:0 – 51 Сон Хин Мін, 4:1 – 64 Буфаль, 5:1 – 67 Кейн, 5:2 – 82 Тадич.

