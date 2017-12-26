Блохін: Чимало футболістів УПЛ не відповідають рівню чемпіонату

Олег Блохін

Чимало футболістів УПЛ не відповідають рівню чемпіонату.

Про це заявив екс-тренер збірної України Олег Блохін, пише сайт Динамо.

"Я вважаю, що в нас слабкий рівень гравців. Багато футболістів не відповідають рівню чемпіонату. Від цього страждає збірна", - сказав він.

"Якщо не з’являються якісні футболісти, то важко створювати збірну. Конкуренції особливої немає. Можна назвати кількох гравців у збірній, які обов’язково будуть грати. Їм просто немає заміни", - зазначив Блохін.

Також Блохін прокоментував можливість свого повернення до тренерської роботи.

"Поки не можу відповісти на це запитання. Якби була пропозиція, тоді б думав над нею", - сказав він.



"Усе залежить від завдань, які поставлені перед клубом, від інфраструктури. Зараз дуже багато футболістів, що завершують свою кар’єру, отримують ліцензію, але сидять без роботи. Ринок перенасичений", - підсумував Блохін.

Раніше Блохін заявив, що не проти попрацювати з африканською збірною.

Також Блохін заявляв, що не проти повернутися в Динамо.