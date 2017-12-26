Коноплянка зустрів чергову зірку спорту на відпочинку. ФОТО

Коноплянка і Сільвестр / інстаграм Коноплянки

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка на відпочинку сфотографувався з екс-захисником Манчестер Юнайтеда і Арсенала Мікаелем Сільвестром.

Відповідну світлину українець розмістив у своєму інстаграмі.

Нагадаємо, що до цього Коноплянка фотографувався з Зіданом і тенісистом Новаком Джоковичем.