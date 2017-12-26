439 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 21:13
Коноплянка зустрів чергову зірку спорту на відпочинку. ФОТО
|Коноплянка і Сільвестр / інстаграм Коноплянки
Півзахисник збірної України Євген Коноплянка на відпочинку сфотографувався з екс-захисником Манчестер Юнайтеда і Арсенала Мікаелем Сільвестром.
Відповідну світлину українець розмістив у своєму інстаграмі.
Нагадаємо, що до цього Коноплянка фотографувався з Зіданом і тенісистом Новаком Джоковичем.
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