288 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 21:40
Офіційно: Гаррі Кейн кращий нападник, ніж Роналду і Мессі
|Гаррі Кейн / ФК Тоттенгем
Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром у 2017 році.
У 20-му турі чемпіонату Англії форвард оформив хет-трик, забивши 55-ий гол у цьому календарному році. Це на один м'яч більше, ніж у Мессі (54), і на два більше, ніж у Роналду, Кавані і Левандовського (53).
Оскільки Роналду, Мессі та інші в цьому році більше не зіграють, Кейна вже ніхто не посуне з першого місця. Зазначимо, що враховуються голи, забиті в офіційних матчах за клуб і національну збірну.
Great match of the Team and I am very happy about @HKane's achievement. Congratulations my Bro ⚽️👍🏾! #COYS pic.twitter.com/MbAxwTU0Yr— Moussa Sissoko (@MoussaSissoko) 26 декабря 2017 г.
Нагадаємо, що Кейн може перейти в Реал.
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