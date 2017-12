Офіційно: Гаррі Кейн кращий нападник, ніж Роналду і Мессі

Нападник Тоттенгема Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром у 2017 році.

У 20-му турі чемпіонату Англії форвард оформив хет-трик, забивши 55-ий гол у цьому календарному році. Це на один м'яч більше, ніж у Мессі (54), і на два більше, ніж у Роналду, Кавані і Левандовського (53).

Оскільки Роналду, Мессі та інші в цьому році більше не зіграють, Кейна вже ніхто не посуне з першого місця. Зазначимо, що враховуються голи, забиті в офіційних матчах за клуб і національну збірну.

Great match of the Team and I am very happy about @HKane's achievement. Congratulations my Bro ⚽️👍🏾! #COYS pic.twitter.com/MbAxwTU0Yr