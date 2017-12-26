Стали відомі міста, які претендують на проведення фіналу Кубку України

Андрій Павелко

Маріуполь, Одеса, Дніпро, Запоріжжя і Суми хочуть провести фінал Кубку України.

Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко.

"Суми працюють над тим, що прийняти фінал Кубка України. На фінал також претендують Одеса, Маріуполь, Дніпро і Запоріжжя. Багато міст подають заявки, кого вибере виконком - я не знаю", - сказав Павелко в інтерв'ю footballhub.

Нагадаємо, що Павелко запевнив, що не поїде на ЧС-2018 у Росію.