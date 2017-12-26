185 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]26.12.2017 22:14
Стали відомі міста, які претендують на проведення фіналу Кубку України
|Андрій Павелко
Маріуполь, Одеса, Дніпро, Запоріжжя і Суми хочуть провести фінал Кубку України.
Про це повідомив президент ФФУ Андрій Павелко.
"Суми працюють над тим, що прийняти фінал Кубка України. На фінал також претендують Одеса, Маріуполь, Дніпро і Запоріжжя. Багато міст подають заявки, кого вибере виконком - я не знаю", - сказав Павелко в інтерв'ю footballhub.
Нагадаємо, що Павелко запевнив, що не поїде на ЧС-2018 у Росію.
Читай також
Останні публікації
09.12.2017 - Артем Ананьєвський
Бокс
Бокс
Ломаченко - Рігондо: анонс суперпоєдинку, прогноз, де дивитися бій
07.12.2017
Футбол
Футбол
Динамо - Партизан. Хроніка і онлайн матчу Ліги Європи
06.12.2017
Футбол
Футбол
Шахтар - Манчестер Сіті. Хроніка та онлайн матчу Ліги чемпіонів
1
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua